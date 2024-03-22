Петрошев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822, л. 107. 28 лет в 1917 году
Военная служба
08.06.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822, л. 107
Смерть
Неизвестно