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Петрошев Григорий Иванович

Место рождения

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822, л. 107. 28 лет в 1917 году
Военная служба
08.06.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2822, л. 107
Смерть
Неизвестно
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