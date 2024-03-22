Башинский Леонид Октавианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башинский Леонид Октавианович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Башинский Октавиан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башинский Аркадий Октавианович

Мать ребёнка: Башинская Галина Павловна

михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bashinskiy Leonid

Мать ребёнка: Башинская Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башинская Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
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