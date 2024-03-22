Башинский Леонид Октавианович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Башинский Октавиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башинский Аркадий Октавианович
Мать ребёнка: Башинская Галина Павловна
михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bashinskiy Leonid
Мать ребёнка: Башинская Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно