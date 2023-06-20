Кузнецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Кузнецов Денис Владимирович

Мать ребёнка: Галина Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1982

Сын: Кузнецов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Галина Александровна

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