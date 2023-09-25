Жигунова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: (Жигунова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.1910
Дочь: Бакина (Жигунова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1914
Сын: Жигунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно