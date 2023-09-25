Жигунова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигунова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигунов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: (Жигунова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Бакина (Жигунова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.10.1914

Сын: Жигунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Жигунов Василий Михайлович

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область

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