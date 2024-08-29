Байлова Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Муж: Байлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Байлова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Байлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Байлов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Байлов Дмитрий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Байлов Дмитрий
Смерть
После 1916