Байлова Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайлова Прасковья Александровна

Байлова Прасковья Александровна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1878

Муж: Байлов Дмитрий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Байлова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Байлов Дмитрий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Байлов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Байлов Дмитрий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Байлов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Байлов Дмитрий

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.