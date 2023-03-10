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Шемонаев Пётр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев (Неизвестно) Дарья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
24.12.1870

Дочь: (Шемонаев) Анисия Петровна

Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Дарья Васильевна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Смерть
08.08.1874
Причина смерти: от простуды | х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио". | МК с.Ромашкино... Показать все

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