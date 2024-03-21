Алгазина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алгазина Анна Акинфеевна
Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович
Рождение ребёнка
27.08.1852
Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Алгазина Афимья Акинфеевна
Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алгазина Авдотья Акинфеевна
Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович
Смерть
Неизвестно