Алгазина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Акинфей Макарович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алгазина Анна Акинфеевна

Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.08.1852

Сын: Алгазин Иван Акинфеевич

Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Алгазина Афимья Акинфеевна

Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алгазина Авдотья Акинфеевна

Отец ребёнка: Алгазин Акинфей Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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