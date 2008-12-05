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Федорова Кузнецова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Село Пушкино Лидского района Мордовской АССР

Дата рождения

04.04.1928

Дата смерти

05.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Анастасия Фёдоровна

Село Пушкино Лидского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
02.09.1957

Дочь: Самойлова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Афанасий Корнеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Афанасий Корнеевич

Смерть
05.12.2008
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