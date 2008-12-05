Федорова Кузнецова Евдокия Николаевна
Место рожденияСело Пушкино Лидского района Мордовской АССР
Дата рождения04.04.1928
Дата смерти05.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928
Отец: Кузнецов Николай
Село Пушкино Лидского района Мордовской АССР
Рождение ребёнка
02.09.1957
Дочь: Самойлова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Афанасий Корнеевич
Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2008