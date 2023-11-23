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Михаил Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Александр Петров

Мать: Мавра Андреева

Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Чистякова Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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