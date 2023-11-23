Михаил Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Александр Петров
Мать: Мавра Андреева
Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Чистякова Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно