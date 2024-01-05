Сушкова -- Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1895
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Сушкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сушкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Сушкова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сушкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Сушков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно