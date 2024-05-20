Молокова (Усова) Галина Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Молокова (Усова) Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Константин Демидович

Мать: Усова (Хренкова) Зинаида Никофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1949

Дочь: Хорошавина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Молоков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1954

Дочь: Молокова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Молоков Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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