Молокова (Усова) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1949
Дочь: Хорошавина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Молоков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1954
Дочь: Молокова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Молоков Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно