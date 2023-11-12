Самойленко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойленко Елена Владимировна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Самойленко Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Самойленко Елена Владимировна