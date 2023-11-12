Самойленко Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко Елена Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Самойленко Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Самойленко Елена Владимировна

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