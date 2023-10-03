Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Прокофьев
Мать: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потап Иванов
Мать ребёнка: Афросинья