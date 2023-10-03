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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Прокофьев

Мать: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потап Иванов

Мать ребёнка: Афросинья

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