Самойла Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Григорий Леонтиев
Мать: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Самойлова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ефимия Самойлова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марфа Самойлова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анастасия Самойлова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Самойлова
Мать ребёнка: Меланья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869