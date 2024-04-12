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Самойла Григорьев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Григорий Леонтиев

Мать: Мария Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Самойлова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ефимия Самойлова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марфа Самойлова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анастасия Самойлова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Самойлова

Мать ребёнка: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
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