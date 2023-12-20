Петрухина (Букарева) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Букарева) Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Петрухин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Петрухина) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Милютина (Петрухина) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ефимова (Петрухина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Чучупал (Петрухина) Нателла Григорьевна

Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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