Петрухина (Букарева) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Петрухин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Петрухина) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Милютина (Петрухина) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ефимова (Петрухина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Руцкая (Петрухина) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Чучупал (Петрухина) Нателла Григорьевна
Отец ребёнка: Петрухин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно