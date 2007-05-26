Ставцев Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1945
Дата смерти26.05.2007
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1945
Рождение ребёнка
03.11.?
Дочь: Ставцева Инесса Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставцев Валерий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ставцева Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ставцева Татьяна Геннадьевна
Смерть
26.05.2007