Ставцев Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставцев Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1945

Дата смерти

26.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1945

Отец: Ставцев Андрей Фёдорович

Мать: Ставцева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
03.11.?

Дочь: Ставцева Инесса Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставцев Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ставцева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ставцева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.05.2007
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