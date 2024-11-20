Леонова (Корабельникова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1854 ст.
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Восприемник
11.01.1869 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.62об-63 родилась Гликерия родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добронравов и Фёдора Пантелеева Корабельникова дочь девица Анна Фё... Показать все
Восприемник
07.08.1870 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.91об-92 родилась Агафья родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добросердов и Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Восприемник
11.07.1871 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.53об-54 родилась Елена у Исаева С.М. восприемник: Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Бракосочетание
05.11.1871 ст.
Муж: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.67об-68 5.11.1871г брак Никанор, сын умершего Матвея Акимовича Леонова, 19/ Анна, дочь Фёдора Пантелеевича Корабельникова, 16 поручители: Емельянов, Исаев, Матвей Пантелеев... Показать все
Смерть
Неизвестно