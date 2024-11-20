Леонова (Корабельникова) Анна Фёдоровна Вычислено 1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонова (Корабельникова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: Корабельников Фёдор Пантелеевич

Мать: Корабельникова (Позднякова) Анисия Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Восприемник
11.01.1869 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.62об-63 родилась Гликерия родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добронравов и Фёдора Пантелеева Корабельникова дочь девица Анна Фё... Показать все
Восприемник
07.08.1870 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.91об-92 родилась Агафья родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добросердов и Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Восприемник
11.07.1871 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.53об-54 родилась Елена у Исаева С.М. восприемник: Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Бракосочетание
05.11.1871 ст.

Муж: не указан

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.67об-68 5.11.1871г брак Никанор, сын умершего Матвея Акимовича Леонова, 19/ Анна, дочь Фёдора Пантелеевича Корабельникова, 16 поручители: Емельянов, Исаев, Матвей Пантелеев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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