Сабивчак Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабивчак Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабивчак Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабивчак Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно