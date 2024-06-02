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Костромина (Романова) Анастасия

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1990

Отец: не указан

Мать: Костромина (Елисеева) Галина Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Была удочерена.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Константин Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1997 по ?.06.2007
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2010 по ?.06.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Костромина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Костромин Константин Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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