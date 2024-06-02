Костромина (Романова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения21.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1990
Отец: не указан
Была удочерена.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1997 по ?.06.2007
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2010 по ?.06.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Факультет: —. Кафедра: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Костромина Нина Константиновна
Отец ребёнка: Костромин Константин Иванович