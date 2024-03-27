Яманова (Яманова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманова (Яманова) Александра

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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