Яманова (Яманова) Александра
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалыгин Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно