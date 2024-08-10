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Яковлев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Александр

Мать: не указана

Пётр — Petros, Pietari, Pekka, Petteri, Petri
Рождение ребёнка
01.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна

Шпаньково старое, Губаницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна

Шпаньково старое, Губаницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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