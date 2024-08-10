Яковлев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Александр
Мать: не указана
Пётр — Petros, Pietari, Pekka, Petteri, Petri
Рождение ребёнка
01.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Архипова) Анна Анни Ивановна
Смерть
Неизвестно