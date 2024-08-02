Ульяна Михайлова
Место рождениярогозино
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1800 ст.
Муж: Леонтий Евстафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.
Сын: Петр Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Егор Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев
Бракосочетание
30.05.1815 ст.
Муж: Павел Егоров
отставной унтер офицер
Смерть
Неизвестно