Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Михайлова

Место рождения

рогозино

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1770 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1800 ст.

Муж: Леонтий Евстафьев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.

Сын: Петр Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Егор Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Евстафьев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.05.1815 ст.

Муж: Павел Егоров

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отставной унтер офицер
Смерть
Неизвестно

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