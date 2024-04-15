Шелутков Ермолай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Ермолаевна
Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Ермолаевна
Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1812
Шипицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно