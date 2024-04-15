Шелутков Ермолай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелутков Ермолай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Ермолаевна

Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Ермолаевна

Мать ребёнка: Шелуткова Афросинья Ивановна

Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1812
Шипицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1812
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелуткова Афросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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