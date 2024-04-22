Медведев Афанасий Егорович ( Георгиевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Медведева Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Неизв Устинья Никитична
Рождение ребёнка
25.08.1877
Сын: Медведев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Медведева Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Медведева Матрена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизв Устинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Алексеевна