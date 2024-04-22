Медведев Афанасий Егорович ( Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Афанасий Егорович ( Георгиевич)

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Медведев Георгий ( Егор ) Галактионович

Мать: Неизв Гликерия Нестеровна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Медведева Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Неизв Устинья Никитична

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1877

Сын: Медведев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Медведева Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Медведева Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизв Устинья Никитична

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Алексеевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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