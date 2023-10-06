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Ширяев Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

OG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ширяев Петр Федорович

Мать: Ширяева Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юрина Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1919
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