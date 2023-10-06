Ширяев Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Ширяев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юрина Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна Ануфриева
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1919