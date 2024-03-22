Вшивцев Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Вшивцев Семён Васильевич
Мать: Вшивцева Мария Семёновна
Бракосочетание
20.01.1768 ст.
Жена: Вшивцева Фекла
жених поч. Мокеевского экономич. крест. отрок/невест той же волости и приходу дер. Стародумовской эконм. крест. непонятно имя Братухин дочь девкаФёкла/ МК 1768г. с. Куменское Спасская церковь ГАКО ф. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763