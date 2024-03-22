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Вшивцев Василий Семёнович

Место рождения

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вшивцев Семён Васильевич

Мать: Вшивцева Мария Семёновна

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.01.1768 ст.

Жена: Вшивцева Фекла

жених поч. Мокеевского экономич. крест. отрок/невест той же волости и приходу дер. Стародумовской эконм. крест. непонятно имя Братухин дочь девкаФёкла/ МК 1768г. с. Куменское Спасская церковь ГАКО ф. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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