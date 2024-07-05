Федосеева Надежда Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1887 ст.
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1888 ст.
Сын: Федосеев Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1892 ст.
Дочь: Федосеева Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.
Дочь: Гоинова (Седова-Федосеева) Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.
Сын: Федосеев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
30.11.1904 ст.
Дочь: Федосеева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович
Смерть
После 1904