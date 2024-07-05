Федосеева Надежда Павловна Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Надежда Павловна

Место рождения

Сабурово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабурово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
25.10.1887 ст.

Муж: Федосеев Афанасий Федорович

Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1888 ст.

Сын: Федосеев Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1892 ст.

Дочь: Федосеева Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.

Дочь: Гоинова (Седова-Федосеева) Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.

Сын: Федосеев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.11.1904 ст.

Дочь: Федосеева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Федорович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1904

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