Коновалов Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Коновалова Марфа Михеевна
Мать ребёнка: Коновалова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Коновалова Анна Михеевна
Мать ребёнка: Коновалова Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно