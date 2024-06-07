Коновалов Михей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Михей Иванович

Коновалов Михей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Коновалова Марфа Михеевна

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Коновалова Анна Михеевна

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.