Захаров Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1925
Дата смерти03.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1925
Отец: Захаров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Захаров Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Захарова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Рождение ребёнка
10.01.1955
Сын: Захаров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Рождение ребёнка
05.10.1955
Дочь: Алькова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Рождение ребёнка
01.04.1959
Дочь: Малышева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна
Смерть
03.10.2009