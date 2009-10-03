Захаров Николай Яковлевич 22.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Николай Яковлевич

Место рождения

Илим, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.05.1925

Дата смерти

03.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1925

Отец: Захаров Яков

Мать: Захарова Екатерина Васильевна

Илим, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Захаров Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Захарова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
10.01.1955

Сын: Захаров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
05.10.1955

Дочь: Алькова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Рождение ребёнка
01.04.1959

Дочь: Малышева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Клавдия Трофимовна

Смерть
03.10.2009

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