Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
28.03.1829
Дочь: Матрона Георгиева (Егорова)
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
23.07.1831
Дочь: Хрестина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов