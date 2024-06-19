Анна Данилова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Данилова

Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев??? Иван Егорович

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
28.03.1829

Дочь: Матрона Георгиева (Егорова)

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
23.07.1831

Дочь: Хрестина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.