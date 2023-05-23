Выломов Петр
Место рожденияЮгокамск
Дата рождения16.10.1904
Дата смертиОколо 24.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна
Рождение ребёнка
Около 13.04.1926
Дочь: Пьянкова (Выломова) Галина
Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна
Рождение ребёнка
24.06.1929
Сын: Выломов Влалимир
Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна
Рождение ребёнка
Около 24.11.1939
Дочь: Удилова (Выломова) Луиза
Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна
Смерть
Около 24.08.1982