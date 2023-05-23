Выломов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выломов Петр

Место рождения

Югокамск

Дата рождения

16.10.1904

Дата смерти

Около 24.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1926 г.р.
1929 г.р.
Около 1939 г.р.
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ОК
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Место
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Рождение
16.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна

Рождение ребёнка
Около 13.04.1926

Дочь: Пьянкова (Выломова) Галина

Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна

Рождение ребёнка
24.06.1929

Сын: Выломов Влалимир

Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна

Рождение ребёнка
Около 24.11.1939

Дочь: Удилова (Выломова) Луиза

Мать ребёнка: Выломова (Рычкова) Анна

Смерть
Около 24.08.1982

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