Автономов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Автономов Владимир Васильевич
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: Автономова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Автономов Вениамин ??? Васильевич
Место жительства
1941
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно