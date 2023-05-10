Автономов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автономов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Автономов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: Автономова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Автономов Вениамин ??? Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1941
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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