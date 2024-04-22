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Илемкова (Кашина) Александра Ивановна

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.03.1911 ст.

Дата смерти

02.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911 ст.

Отец: Кашин Иван Григорьевич

Мать: Кашина Степанида Демьяновна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1937

Сын: Илемков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Илемкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Можга
Смерть
02.12.1987
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