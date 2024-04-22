Илемкова (Кашина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1911 ст.
Дата смерти02.12.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911 ст.
Рождение ребёнка
03.10.1937
Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Илемкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илемков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Можга
Смерть
02.12.1987