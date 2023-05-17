Лотник НАТАЛЬЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотник НАТАЛЬЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.?

Дочь: Лотник НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотник ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотник АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотник ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

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