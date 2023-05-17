Лотник НАТАЛЬЯ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.?
Дочь: Лотник НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лотник ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лотник АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотник ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно