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Благодатских Василий Григорьевич

Место рождения

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Благодатских Григорий Ларионов

Мать: ?

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Благодатских) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Благодатских Мавра Саватеева

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Благодатских Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Благодатских Мавра Саватеева

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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