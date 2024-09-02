Благодатских Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Благодатских Григорий Ларионов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Благодатских) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Благодатских Мавра Саватеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Благодатских Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Благодатских Мавра Саватеева
Смерть
Неизвестно