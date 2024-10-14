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Дата рождения

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Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До ?.12.1801

Сын: Мальчиков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович

Женился в 1844 в 43 года
Рождение ребёнка
До ?.12.1819

Дочь: (Мальчикова) Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович

Вышла замуж в 1837 минус 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мальчиков Иона Герасимович

Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович

Умер в 1865 в 45 лет
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Лапшина Пишкина (Мальчикова) Феврония Герасимовна

Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович

Вышла замуж в 1843 в 19 лет

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