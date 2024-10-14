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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До ?.12.1801
Сын: Мальчиков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович
Женился в 1844 в 43 года
Рождение ребёнка
До ?.12.1819
Дочь: (Мальчикова) Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович
Вышла замуж в 1837 минус 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Мальчиков Иона Герасимович
Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович
Умер в 1865 в 45 лет
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Лапшина Пишкина (Мальчикова) Феврония Герасимовна
Отец ребёнка: Мальчиков Герасим Федорович
Вышла замуж в 1843 в 19 лет