Астафьев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Нина Гордеевна
Рождение ребёнка
15.08.2013
Дочь: Астафьева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Астафьева Нина Гордеевна
Рождение ребёнка
22.03.2015
Сын: Астафьев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Астафьева Нина Гордеевна