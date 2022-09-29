Астафьев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

на
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Нина Гордеевна

Рождение ребёнка
15.08.2013

Дочь: Астафьева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Астафьева Нина Гордеевна

Рождение ребёнка
22.03.2015

Сын: Астафьев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Астафьева Нина Гордеевна

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