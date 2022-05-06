Гурина Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Дочь: (Гурина) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.
Сын: Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно