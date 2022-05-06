Гурина Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.

Сын: Гурин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Дочь: (Гурина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.

Сын: Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Гурин Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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