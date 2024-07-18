Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тимофеевна

Место рождения

Местик-касы, Цивильская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

Между 1890 и 1894

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Местик-касы, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
12.07.1915

Муж: Садок Савелий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
23.11.1917

Дочь: Мария Садоковна

Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1919

Сын: Александр Садокович

Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1923

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Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1919

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