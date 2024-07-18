Ксения Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1890 и 1894
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1915
Рождение ребёнка
23.11.1917
Дочь: Мария Садоковна
Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
13.06.1919
Сын: Александр Садокович
Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
12.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садок Савелий Ксенофонтович
Смерть
После 1919