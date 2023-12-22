Сюзюкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Сюзюкина Милена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
2020

Сын: Сюзюкин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Сюзюкин Михаил

Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюзюкин Дмитрий Александрович

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