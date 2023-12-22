Сюзюкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Сюзюкина Милена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
2020
Сын: Сюзюкин Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Сюзюкин Михаил
Отец ребёнка: Сюзюкин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно