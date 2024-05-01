Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шадрухин) Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Шадрухин Павел Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шадрухин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Шадрухин Павел Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно