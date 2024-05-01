Пелагея Игнатьевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрухин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шадрухин) Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Шадрухин Павел Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шадрухин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шадрухин Павел Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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