Бондарева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Данила

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бондарев Антон

Отец ребёнка: Бондарев Данила

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бондарев Астафий

Отец ребёнка: Бондарев Данила

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бондарев Денис

Отец ребёнка: Бондарев Данила

Смерть
Неизвестно

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