Бондарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Данила
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бондарев Антон
Отец ребёнка: Бондарев Данила
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бондарев Астафий
Отец ребёнка: Бондарев Данила
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бондарев Денис
Отец ребёнка: Бондарев Данила
Смерть
Неизвестно