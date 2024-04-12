Обухов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Александрович

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Обухов Александр Михайлович

Мать: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Обухов Александр Александрович

Мать ребёнка: Обухова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
?.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Елизавета Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937
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