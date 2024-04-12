Обухов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1924
Сын: Обухов Александр Александрович
Мать ребёнка: Обухова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
?.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Елизавета Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937