Билык (Меледина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билык (Меледина) Галина Александровна

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Место рождения

г.Архангельск

Дата рождения

20.01.1955

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: Меледин Александр Михайлович

Мать: Меледина Антонина Александровна

г.Архангельск
Бракосочетание
10.07.1976

Муж: скрыто настройками приватности

Крымская обл.Бахчисарайский р-н. с Вилино
Рождение ребёнка
23.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Архангельск
Развод
Около ?.11.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Крымская обл, г. Бахчисарай
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