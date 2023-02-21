Билык (Меледина) Галина Александровна
Место рожденияг.Архангельск
Дата рождения20.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
г.Архангельск
Бракосочетание
10.07.1976
Муж: скрыто настройками приватности
Крымская обл.Бахчисарайский р-н. с Вилино
Рождение ребёнка
23.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Архангельск
Развод
Около ?.11.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Крымская обл, г. Бахчисарай