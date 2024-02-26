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Иван Осипов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Осип Марков (Ич)

Мать: Наталия Осипова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Александр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Егорова (Вна)

Рождение ребёнка
28.04.1851 ст.

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Егорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Егорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856
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