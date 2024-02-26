Иван Осипов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Осип Марков (Ич)
Мать: Наталия Осипова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Агафья Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
28.04.1851 ст.
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Агафья Егорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Егорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856