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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Ордин Меркурий Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ордин Фотей Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ордин Антон Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ордин Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович

д. Татариново
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