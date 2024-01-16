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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Ордин Андрей Гаврилович
д. Татариново