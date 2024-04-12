Михайловцев Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1914
Дата смерти09.09.1973
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914
Рождение ребёнка
24.04.1941
Дочь: Шацкая Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1951
Дочь: Антонова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловцев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1973