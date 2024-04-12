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Михайловцев Сергей Алексеевич

Место рождения

Халезево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.12.1914

Дата смерти

09.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914

Отец: Михайловцев Алексей Александрович

Мать: Михайловцева Екатерина Александровна

Халезево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1941

Дочь: Шацкая Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
26.07.1951

Дочь: Антонова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловцев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Михайловцева Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайловцева Нина Григорьевна

Смерть
09.09.1973
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