Прокофьев Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Иван Прокофьевич

Прокофьев Иван Прокофьевич

Место рождения

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий Дмитриевич

Мать: Акулина Степановна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.11.1887 ст.

Дочь: Прокофьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1892 ст.

Сын: Прокофьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Прокофьева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.

Сын: Прокофьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.05.1900 ст.

Дочь: Прокофьева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1903 ст.

Дочь: Прокофьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Павел Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Елена Константиновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close