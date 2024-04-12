Прокофьев Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий Дмитриевич
Мать: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
09.11.1887 ст.
Дочь: Прокофьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
13.01.1892 ст.
Сын: Прокофьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Прокофьева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.
Сын: Прокофьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
23.05.1900 ст.
Дочь: Прокофьева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
26.05.1903 ст.
Дочь: Прокофьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно