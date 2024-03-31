Камскова Агафья (Ганя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камскова Агафья (Ганя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камскова Полина Федотовна

Отец ребёнка: Камсков Федот (Федоня) Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камскова Евдокия (Дуся) Федотовна

Отец ребёнка: Камсков Федот (Федоня) Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камсков Федот (Федоня) Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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