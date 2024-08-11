Ногина (Конева) Раиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946
Отец: Конев Федор Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улащенко (Ногина) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Ногин Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
13.12.1967
Сын: Ногин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ногин Владимир Георгиевич