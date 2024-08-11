Ногина (Конева) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина (Конева) Раиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946

Отец: Конев Федор Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ногин Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улащенко (Ногина) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Ногин Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
13.12.1967

Сын: Ногин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ногин Владимир Георгиевич

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